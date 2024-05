Parlamentares que integram o PSD de Gilberto Kassab avaliam declarar apoio à pré-candidatura de Rogério Correia (PT-MG), deputado federal que pretende disputar a Prefeitura de Belo Horizonte nas eleições deste ano.

Reservadamente, pessedistas já dialogam com Correia sobre suas intenções. Eles afirmam, no entanto, que não pretendem tornar o apoio público até que o presidente Lula (PT) faça uma declaração atestando que o deputado será mesmo o candidato do PT na capital mineira.

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) durante sessão de comissão na Câmara, em Brasília - Renato Araújo/Câmara dos Deputados

O endosso de membros do PSD teria um peso considerável para a pré-campanha do petista, uma vez que a sigla é a mesma que abriga o atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, pré-candidato à reeleição.

Ainda que seja apoiado por Kassab e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Fuad tem a antipatia de correligionários por suas escolhas de gestão e também pelo modo como fala de política.

Em um encontro recente com deputados federais e estaduais, o chefe do Executivo municipal afirmou que não se via como um político, preferindo se declarar como um gestor técnico —o que gerou irritação.

Além do apoio de pessedistas, Rogério Correia busca unificar pré-candidaturas de esquerda em torno de seu nome. Na semana passada, ele se reuniu com a deputada federal e pré-candidata Duda Salabert (PDT-MG), em uma conversa que contou com a presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do presidente do PDT e ministro da Previdência Social, Carlos Lupi.

"Estamos certos de que um projeto em torno da cidade que sonhamos precisa ser plural e coletivo, por isso apostamos na unidade de forças. Seguimos construindo pontes ao invés de muros", publicou Correia nas redes sociais, após o encontro.

Além de Duda, o petista tenta um acordo para que Bella Gonçalves (PSOL) e Paulo Brant (PSB), ambos pré-candidatos, o apoiem e abram mão de disputar o pleito.

FORMAS

Os proprietários da galeria Almeida & Dale, Carlos Dale e Antonio Almeida, receberam convidados no lançamento do livro da exposição "Lygia Pape: Ação-dentro", atualmente em cartaz no espaço. A publicação, bilíngue, reúne um ensaio elaborado pela curadora Ana Cândida Avelar e pela sua assistente de curadoria, Laura Rago. A artista plástica Lídia Lisboa prestigiou o evento, que ocorreu na galeria, localizada na região dos Jardins, em São Paulo, no sábado (25).