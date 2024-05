A atriz Ingrid Guimarães participará de um debate sobre o protagonismo feminino no audiovisual brasileiro no Festival de Cannes, na França, nesta segunda-feira (20).

A atriz Ingrid Guimarães - Jairo Goldflus/Divulgação

A conversa ocorrerá no âmbito da programação "Cinema do Brasil", organizada pelo Marché du Film, braço empresarial do evento.

Além de Ingrid, integrarão o debate as produtoras Luiza Shelling Tubaldini, que é trans, e Veronica Stumpf, da Paris Filmes, e a cineasta uruguaia-brasileira Yael Steiner, cofundadora da plataforma Whe Play. A mediação da conversa, que terá início às 15h30, ficará a cargo da jornalista Flávia Guerra.

Com mais de 35 anos de carreira, Ingrid é tida como a atriz brasileira mais vista nos cinemas do país após o sucesso de obras como a trilogia "De Pernas Pro Ar" (2010-2019) e "Fala Sério, Mãe" (2017). Em 2023, ela foi agraciada com o troféu Cidade de Gramado, concedido pelo Festival de Cinema de Gramado.