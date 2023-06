A Rocco prepara um banho de loja para a psicóloga que vem se tornando uma de suas maiores fontes de renda. A americana Clarissa Pinkola Estés, de "Mulheres que Correm com os Lobos", terá dois de seus livros totalmente repaginados e reapresentados ao mercado agora em julho.

É uma decisão compreensível. O livro mais famoso de Estés foi um fenômeno de vendas no Brasil da pandemia, tendo se tornado campeão entre as obras de não ficção nos últimos três anos.

A nova capa de 'Libertem a Mulher Forte', de Clarissa Pinkola Estés, repaginada pela Rocco - Divulgação

Segundo Ana Lima, editora-executiva da Rocco, o salto no interesse do público pelo livro, que saiu pela primeira vez no Brasil há quase 30 anos, se deve muito aos clubes de leitura que se formaram durante o isolamento, ajudando leitoras e leitores a desbravarem uma obra trabalhosa.

Os dois livros que agora serão retrabalhados já têm vendas razoáveis —mas é natural tentar dar uma mãozinha para que cheguem melhor ao público, como aconteceu com "Lobos", que ganhou reedição em capa dura em 2018.

O primeiro a receber o tratamento é "A Ciranda das Mulheres Sábias", definido pela editora como um livro curto que, ao mesmo tempo, complementa e serve de boa iniciação ao pensamento da escritora. O outro é "Libertem a Mulher Forte", uma obra mais robusta e centrada na figura religiosa da Virgem Maria.

Os dois saem com nova fonte e projeto gráfico, de capa dura, numa proposta de torná-los mais amigáveis nas estantes do que as edições mais datadas que circulam hoje.

Mas a Rocco também aposta em novidades para os próximos meses. O romance "Really Good, Actually", de Monica Heisey, vai sair aqui com o título "Eu Tô Ótima". É a história de uma jovem pesquisadora que tenta se reerguer após um divórcio, adequadamente definido por Lima, a editora-executiva, como uma "Bridget Jones millennial".

Outro investimento é em "Programados para Amar", título meio meloso para o relato da pesquisadora Stephanie Cacioppo, que fez sucesso nos Estados Unidos. A neurocientista da Universidade de Chicago narra o processo de se apaixonar e depois precisar se desgarrar do amor romântico —com base na própria pesquisa, mas também numa tocante experiência pessoal.

AGORA É PRA VALER A Grua está para lançar uma obra do russo Ivan Turguêniev que ainda estava inédita no Brasil. "Clara Militch", último trabalho publicado pelo autor de "Pais e Filhos" antes de sua morte, em 1883, é sobre um jovem cético que fica obcecado por uma cantora lírica. Sai ainda em junho, com tradução do russo feita por Giselle Moura.

CHORAR VAI ME FAZER SOFRER O clássico infantil "Onde Vivem os Monstros", que estava inacessível há anos, finalmente vai voltar a ser editado depois da extinção de sua antiga casa, a Cosac Naify. A Companhia das Letrinhas vai relançar a obra do escritor e ilustrador Maurice Sendak em outubro, ao lado de outros dois trabalhos do americano, "Na Cozinha Noturna" e "Lá Fora, Logo Ali", este ainda inédito.