A embaixada do Brasil na Palestina recebeu nesta quarta-feira (22) a informação de que o brasileiro-palestino Muntasser Youssef El Dweek, 45, foi ferido na perna na Faixa de Gaza.

Ele próprio comunicou o ocorrido ao escritório do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, por mensagem.

Palestinos retiram paciente do hospital Kamal Adwan após ataque atribuído a Israel - Osama Abu Rabee/Reuters

A diplomacia tentou novo contato com ele, mas num primeiro momento a comunicação foi cortada. Depois de algumas horas, o setor consultar do Escritório conseguiu falar com Dweek.

Ele informou que teve atendimento médico e que sua perna foi enfaixada. Disse ainda que vai buscar um lugar mais seguro do que Rafah para se estabelecer. O local está sob ataque de Israel.

Fotografia enviada pelo brasileiro-palestino Muntasser Youssef El Dweek, 45, que foi ferido na perna na Faixa de Gaza - Arquivo Pessoal

De acordo com o relato, um míssil caiu em frente à casa de Dweek.

O brasileiro-palestino está sem a família na Faixa de Gaza. A esposa e os filhos dele foram evacuados anteriormente para o Brasil, mas ele não conseguiu até agora autorização para deixar o território.

Em novembro do ano passado, o governo Lula realizou a repatriação de brasileiros no território. O primeiro grupo saiu de Gaza pela fronteira com o Egito e desembarcou em Brasília no dia 14 de novembro, sendo recebido no aeroporto pelo presidente.

No mês seguinte, mais dois grupos de palestinos com nacionalidade brasileira foram repatriados.

No total, já deixaram os territórios palestinos ocupados (Cisjordânia e Gaza) mais de 140 brasileiros e parentes, sendo a maioria de Gaza.