A Federação Israelita de São Paulo (Fisesp) levará uma comitiva de 43 pessoas formada por empresários, conselheiros de empresas, lideranças de organizações da sociedade civil e integrantes da comunidade judaica paulista a Israel.

A viagem, que será iniciada no próximo domingo (19) e se estenderá até o dia 26 deste mês, tem como objetivo prestar solidariedade às vítimas do ataque de 7 de outubro, perpetrado pelo grupo terrorista Hamas, promover a relação entre o Brasil e o país israelense e discutir a geopolítica da região.

Bandeiras de Israel são hasteadas durante ato em Tel Aviv - AFP

Já há encontros marcados com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e com o presidente do Parlamento local, Amir Ohana. O roteiro ainda prevê que o grupo seja levado aos locais que foram alvos do atentado ocorrido no ano passado.

Integrarão a comitiva o presidente da Fisesp, Marcos Knobel, e sua esposa, Lara Knobel, o ex-diretor de participações e mercado de capitais do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) Bruno Laskowsky, a ex-secretária de Desenvolvimento Social de São Paulo Célia Parnes e o advogado e vice-presidente da Conib (Confederação Israelita do Brasil), Luiz Kignel.

Foram convidados também o presidente-executivo da Fisesp, Ricardo Berkiensztat, a empresária Katy Borger, a presidente da organização judaica Na'amat São Paulo, Sheila Szymonowicz, o sócio da AcNext Capital Mario Fleck, a psicóloga Lizia Coifman, a diretora-executiva na Tabapuã Seguros, Susana Koln, e o diretor vice-presidente da Comexport, Sergio Vladimirschi, entre outros.

Todos aqueles que farão parte da viagem são reconhecidos pela Fisesp como "dirigentes comunitários brasileiros". "Neste momento de dor e luto, é crucial que demonstremos nossa união e apoio mútuo", afirma o presidente da entidade, Marcos Knobel.

"Essa missão é um testemunho do comprometimento da comunidade judaica brasileira em solidariedade com nossos irmãos e irmãs em Israel e com os 133 reféns que ainda continuam em poder do Hamas, reafirmando os laços inquebráveis que nos unem", conclui.