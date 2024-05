A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) buscará o governo federal para propor que a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo seja considerada um patrimônio cultural imaterial do Brasil.

A ideia é que o evento, que neste ocorrerá no próximo domingo (2), seja incluído na lista de bens gerida pelo Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), autarquia vinculada ao Ministério da Cultura. Sâmia pretende oferecer o aparato jurídico de seu gabinete para que a demanda prospere.

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) durante a Parada LGBT+, na avenida Paulista, em São Paulo - Divulgação

"A Parada do Orgulho LGBT+ é uma das maiores manifestações populares da história do Brasil, a maior do gênero do mundo e um dos principais cartões de visita da cidade, simbolizando toda a diversidade, grandiosidade, dinamismo e vanguarda que São Paulo representa", afirma a parlamentar.

"Claro, além de toda a contribuição que a Parada fez e segue fazendo para a valorização e sobrevivência de uma parcela da população ainda muito apartada de direitos básicos", acrescenta ela.

As tratativas serão iniciadas após a realização do evento. Além de dar entrada no processo do Iphan e de planejar uma reunião com o presidente da autarquia, Leandro Grass, a psolista já protocolou um projeto de lei em que solicita que o reconhecimento também seja feito via Congresso Nacional.

A ideia é que, com a chancela, o Estado brasileiro estabeleça o compromisso de garantir a realização da manifestação cultural na capital paulista, independentemente de governos eleitos.

A mobilização de Sâmia Bomfim, que desfilará no carro de abertura do evento, entusiasmou dirigentes da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP). A entidade ficará encarregada de providenciar documentos necessários para o processo de inscrição na lista.

"Desde 1997, a Parada tem sido um espaço de luta, resistência e celebração da diversidade, e esse reconhecimento fortalece nossa missão de promover direitos humanos e igualdade para todas as pessoas", afirma a associação, em nota.

Neste ano, o tema do evento é "Basta de Negligência e Retrocesso Legislativo — Vote Consciente por Direitos da População LGBT+", e organizadores pedem que participantes compareçam de verde e amarelo, empunhando bandeiras do Brasil e do arco-íris.

A Parada contará com 16 trios elétricos e diversas atrações musicais, incluindo Gloria Groove e Pabllo Vittar.

