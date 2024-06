O grupo mais próximo de Jair Bolsonaro (PL) avalia que a pré-candidatura do coach Pablo Marçal (PRTB) a prefeito de São Paulo bateu no teto.

Pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), durante entrevista à Folha na sede do partido

TETO MÁXIMO

Marçal apareceu com 7% na pesquisa Datafolha divulgada em 31 de maio, e com 10% na pesquisa Genial/Quaest de quinta (27).

LEDO ENGANO

O percentual divulgado nesta semana coincide com o de pessoas que acreditam que ele é apoiado por Jair Bolsonaro: 10%.

QUASE CERTO

Outros 10% acreditam que o ex-presidente votará em Datena (PSDB), e 3% acham que ele apoiará Guilherme Boulos (PSOL). Um percentual de 29% acerta ao dizer que ele apoia a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

QUASE CERTO 2

Na avaliação de aliados de Bolsonaro, quando descobrirem que o ex-presidente apoia Nunes, uma boa parte dos eleitores abandonará o coach.

HOLOFOTE

"Quando a campanha começar, o apoio de Bolsonaro ficará mais claro e os eleitores dele que hoje escolhem o Pablo Marçal mudarão de voto", afirma o ex-secretário de Comunicação e advogado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten.

POR FORA

Há ainda um resquício de 2% de eleitores paulistanos que acreditam que Lula (PT) apoia Marçal.

POR DENTRO

Ainda no caso do petista, 50% afirmam acertadamente que ele apoia Guilherme Boulos.

PETIT COMITÉ

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comemorou seu aniversário e apagou as velinhas em Lisboa, Portugal, durante um evento realizado pelo grupo Esfera Brasil na terça-feira (25), na casa do empresário Flávio Rocha, da Riachuelo. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes foi homenageado no encontro, que reuniu o advogado Robson Tuma, o ex-presidente do PSDB Bruno Araújo e o presidente do conselho do Esfera Brasil, João Camargo. O advogado Pierpaolo Cruz Bottini também compareceu.