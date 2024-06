O vereador do Rio de Janeiro Cesar Maia (PSD) apareceu sentado em um vaso sanitário durante uma sessão da Câmara dos Vereadores, nesta quarta-feira (5).

Na ocasião, os parlamentares discutiam um projeto de lei que torna o Mirante da Rocinha patrimônio cultural da cidade. Cesar Maia e outros vereadores ingressam na reunião de forma online. Ao surgir a imagem do ex-prefeito do Rio, ele estava no banheiro, sem as calças.

Logo na sequência, Maia levanta a câmera para só mostrar a sua imagem do rosto para cima.

O vereador Pablo Mello (Republicanos) ainda chega a pedir: "Senhor vereador Cesar Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor." Em seguida, Mello aparenta segurar uma risada.

"Perfeitamente", responde Maia.

O vídeo logo viralizou nas redes sociais e chegou ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter.

A assessoria de imprensa de César Maia diz que o vereador teve "uma indisposição repentina, mas se manteve na sessão". "O mal-estar súbito acabou prejudicando sua percepção da câmera aberta, se ateve somente em manter sua atenção ao trabalho."

