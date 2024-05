Nomeada em homenagem à rainha do pop, Madonna Fernanda, 28, conta que era alvo de piadas quando criança. "Quando você é pequena, o pessoal meio que debocha de ti: ‘Ah, Madonna?’. Depois, comecei a entender, e realmente é algo único. Hoje em dia sou super acostumada, é maravilhoso", descreve.

Ela embarca nesta sexta-feira (3) em Porto Alegre, onde vive, com destino ao Rio de Janeiro para vero show da turnê Celebration Tour de sua xará, no sábado (4). O evento promete reunir mais de um milhão de espectadores na praia de Copacabana, na zona sul da capital fluminense.

Madonna Fernanda - @madonnafernandat no Instagram

O convite veio do Itaú, patrocinador do evento, que pagará os custos da viagem. Ela é cliente do banco e acompanhará o show do Espaço Itaú, restrito a convidados."Eu não consigo acreditar, estou muito feilz", diz Madonna Fernanda.

Ela vai viajar acompanhada da mãe, Simone Thomas, que foi quem escolheu o nome da filha por ser admiradora da artista desde pequena.

"Aos 12 anos de idade eu já era muito fã da Madonna. Naquela época, eu conheci uma amiga que se chamava Maria Fernanda, de quem sou amiga até hoje, e também achava o nome dela forte, bonito de se pronunciar, assim como Madonna", lembra a mãe, em áudio enviado à coluna. "Então, resolvi que o nome da minha filha seria Madonna Fernanda."

Não será a primeira vez que as duas vão assistir ao show da cantora americana. Em 2012, elas foram ao show de Madonna em Porto Alegre. "Ela [mãe] foi a primeira da fila para conseguir comprar ingresso", recorda a filha.

"Vai ser incrível. Ainda mais porque minha mãe também está indo. A gente fica feliz quando a nossa mãe está feliz, né?", diz Madonna Fernanda.

O banco também convidou outra cliente, Madonna Gandra, que não conseguirá ir ao show devido ao trabalho.

Moradora de Brasília, ela nasceu no Rio de Janeiro. No seu caso, a ideia de homenagear a cantora veio do pai, que era um grande fã de Madonna. "Primeiro, estavam querendo colocar Letícia, mas nasceu uma menina lá no meu bairro com esse nome. Aí, meu pai falou: ‘Vai ser Madonna’. Minha mãe, muito doida, deixou", conta.

A homenagem, no entanto, quase não ocorreu. "Meu pai teve que brigar quando foi me registrar. A juíza que estava lá [no cartório] não quis deixar", segue. "Ele fez um escarcéu. Essa juíza, que era substituta, teve que ligar para a titular, que estava de férias, para liberar. E aí meu pai conseguiu."

