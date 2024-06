Salvador

A prefeitura de Santana de Ipanema (AL), governada por Christiane Bulhões (MDB), irmã do líder do MDB na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões (AL), vai gastar R$ 1,1 milhão com cachê do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

O cantor será a principal atração da Festa da Juventude, que será realizada entre 12 e 14 de julho. O evento é organizado e custeado pela prefeitura. A cidade tem uma população de 46,2 mil habitantes, segundo IBGE.

Show do cantor Gustavo Lima no rodeio Itu Festival

Dados do portal da Transparência do município apontam que a prefeitura já gastou R$ 2,6 milhões com a realização da festa. O valor inclui o cachê de R$ 450 mil da cantora Mari Fernandez e outros R$ 450 mil com Léo Santana.

Completam a grade o cantor baiano Durval Lelys, que vai receber R$ 300 mil, e R$ Léo Magalhães, com 250 mil.

O valor gasto com a festa representa cerca de 40% de todo o orçamento municipal para a cultura para 2024, estimado em R$ 6,8 milhões.

A prefeitura foi procurada por telefone e email para se manifestar sobre o gasto, mas não deu resposta.

Aliado próximo ao senador Renan Calheiros (MDB), Isnaldo Bulhões é um dos potenciais candidatos à presidência da Câmara dos Deputados em 2025.