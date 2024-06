O Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, instância consultiva que reúne representantes de diferentes setores e está vinculada à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, recomendará a Lula (PT) a criação de um programa de fomento à cultura periférica.

A ideia é que a política seja permanente e contemple necessidades específicas de territórios e coletivos culturais periféricos, que podem ter o acesso a recursos públicos dificultado por falta de suporte jurídico, por exemplo.

O presidente Lula durante sessão inaugural do Conselhão, no Palácio do Itamaraty, em Brasília - Gabriela Biló - 4.mai.2023/Folhapress

A proposta será apresentada ao presidente na quinta-feira (27), durante reunião que será realizada com o pleno do Conselhão no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Foram convidados para o encontro 250 conselheiros. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, confirmaram suas presenças.

O desenho do programa nasceu a partir do Grupo de Trabalho das Periferias do conselho, que no mês passado realizou um encontro com populares e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na favela de Heliópolis, em São Paulo.

Membros do núcleo sugerem que a política seja criada por meio de projeto de lei e preveja, anualmente, o lançamento de um edital dedicado a ações culturais promovidas por coletivos periféricos.

O Conselhão propõe ainda que os recursos priorizem áreas de maior vulnerabilidade social e com os menores índices de investimento público em cultura. A criação de um fundo para financiar coletivos culturais em regiões empobrecidas e com altas taxas de criminalidade também será sugerida a Lula.

FELIZ, ALEGRE E FORTE

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, marcou presença na cerimônia de outorga do título de doutora honoris causa da USP (Universidade de São Paulo) à cantora Marisa Monte, que foi realizada na sede da instituição, na tarde de segunda-feira (24), em São Paulo. A cardiologista Ludhmila Hajjar, professora titular da mesma instituição e uma das maiores apoiadoras da homenagem, participou da solenidade. O reitor da universidade, Carlos Gilberto Carlotti Junior, chancelou a entrega do título.