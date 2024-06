A Fundação FHC realizará na próxima quinta-feira (27) o webinar "Nacionalismo e Democracia na Europa e no Brasil", que discutirá os desafios que o ressurgimento do nacionalismo autoritário traz para a democracia.

Manifestantes pedem intervenção militar e anulação das eleições de 2022 durante ato em frente ao quartel do Comando Militar do Sudeste, na zona sul de São Paulo - Mathilde Missioneiro - 3.nov.2022/Folhapress

Participarão da conversa os sociólogos Bernardo Sorj e Maria Alice Rezende de Carvalho, o professor Daniel Reis e a pesquisadora Maria Celina D’Araujo. A mediação será feita pelo diretor-geral da Fundação FHC, Sergio Fausto.

O evento é promovido em parceria com a Plataforma Democrática, criada pela fundação e pelo Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. No mesmo dia, será lançado um livro que também leva o nome de "Nacionalismo e Democracia na Europa e no Brasil". As inscrições podem ser feitas por meio deste site.

FELIZ, ALEGRE E FORTE

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, marcou presença na cerimônia de outorga do título de doutora honoris causa da USP (Universidade de São Paulo) à cantora Marisa Monte, que foi realizada na sede da instituição, na tarde de segunda-feira (24), em São Paulo. A cardiologista Ludhmila Hajjar, professora titular da mesma instituição e uma das maiores apoiadoras da homenagem, participou da solenidade. O reitor da universidade, Carlos Gilberto Carlotti Junior, chancelou a entrega do título.