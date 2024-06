O filme "Jeca Tatu" (1960), um dos mais famosos de Amácio Mazzaropi, será exibido no próximo dia 27 de junho no Luz na Tela, projeto de cinema ao ar livre do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo. Já no dia 25 de julho, o escolhido será o clássico do terror "King Kong", lançado em 1933.

Mazzaropi em cena do filme "Jeca Tatu", seu filme mais famoso e de maior bilheteria - undefined/Divulgação

Os dois longas serão projetados em película 16 mm. A entrada é gratuita e haverá distribuição de pipoca e guaraná. O Museu Soberano, que se dedica a preservar a memória do cinema paulista, é o responsável pela curadoria do Luz na Tela.

TABLADO

O produtor Rodrigo Teixeira prestigiou a estreia do espetáculo "Aqui 1.000.000.000.000", dirigido e escrito por Elisa Ohtake, realizada na noite de quinta-feira (13). A peça está em cartaz no Sesc 24 de Maio, no centro da capital paulista. O cineasta Sergio Glasberg e a mulher, a atriz e diretora Mika Lins, estiveram lá.