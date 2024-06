O Ministério da Saúde dará início nesta semana a uma capacitação de profissionais da saúde para um projeto que quer reduzir a mortalidade materna e neonatal no território Yanomami.

A pasta chefiada por Nísia Trindade dará aulas e treinamento para cerca de 70 médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede local que atuam na terra indígena, por meio da Casai (Casa de Saúde Indígena) e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Criança yanomami com desnutrição grave internada no Polo Base de Surucucu, na Terra Indigena Yanomami, em Roraima. - Lalo de Almeida/Lalo de Almeida-18.1.2024/Folhapress

O território passou por uma crise humanitária que levou à morte 363 indígenas no primeiro ano do governo Lula. A situação foi impulsionada pelo garimpo ilegal dentro do território, que explodiu durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

As principais causas de mortalidade materna entre os yanomamis são as hemorragias pós-parto, infecções puerperais e eclâmpsia —uma convulsão súbita que pode ser fatal para a mãe e o bebê.

A estratégia de capacitação do ministério vai incluir emergências obstétricas, cuidados ao nascimento, reanimação e transporte neonatal.

É PIQUE!

O rapper Emicida se apresentou durante a festa que celebrou os 20 anos da produtora musical Ultrassom Music Ideas, realizada no Blue Note São Paulo, na capital paulista, na semana passada. O cantor e empresário Evandro Fióti esteve lá. A cantora Luciana Mello e seu namorado, o analista de sistemas Douglas Oliveira, também compareceram.