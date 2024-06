A Prefeitura de São Paulo sinalizou que não vai se opor à proposta que quer batizar o novo Parque Municipal do Rio Bixiga, localizado na região central da capital paulista, em homenagem ao diretor Zé Celso, morto em 2023. A emenda é de autoria do vereador Xexéu Tripoli (PSDB), que tem dialogado com o Executivo paulistano.

Como mostrou o Painel, há uma disputa em cima da nomeação do espaço verde entre vereadores na Câmara Municipal de São Paulo. Tripoli defende que o espaço homenageie o fundador do Teatro Oficina, principal responsável pelo movimento em defesa da criação do espaço.

Croqui mostra estudo preliminar para o Parque do Rio Bixiga - Divulgação

Há um outro grupo na Casa, porém, liderado pelos vereadores Rubinho Nunes (União Brasil) e João Jorge (MDB), que propõe que o local leve o nome Abravanel, sobrenome de Silvio Santos (nome artístico de Senor Abravanel).

O parque foi criado após um acordo entre a prefeitura e o Grupo Silvio Santos, dono do terreno, encerrando um imbróglio de mais de 40 anos.

Tripoli diz à coluna que já coletou e ultrapassou as assinaturas necessárias para protocolar a emenda que homenageia Zé Celso. Entre os signatários estão nomes da base do prefeito como o próprio presidente da Câmara, Milton Leite (União).

O projeto que oficializa a criação do parque deve ser votado na próxima semana.

A prefeitura pagará R$ 64,3 milhões pela área de 11 mil metros quadrados, na qual a empresa do apresentador de TV pretendia construir três prédios de uso comercial e residencial.

A verba é proveniente de um acordo judicial com a Uninove.

Após a assinatura do contrato com o Grupo Silvio Santos e a aprovação definitiva no Legislativo paulistano, o prefeito deve assinar uma Declaração de Utilidade Pública em relação ao terreno. Superadas essas etapas, o parque poderá ser instalado.

