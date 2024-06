A atuação do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltará a ser objeto de debate, desta vez no Senado. O palco será uma audiência pública sobre a independência administrativa e financeira da instituição.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em seminário realizado em São Paulo - Rubens Cavallari - 22.abr.24/Folhapress

QUESTÃO CENTRAL

A audiência terá a presença de estrelas da economia e ex-presidentes do BC, como Henrique Meirelles, Gustavo Loyola, Marcos Lisboa, André Lara Resende e Paulo Nogueira Batista.

NA PISTA

Senadores que apoiam o governo devem provocar os convidados sobre o comportamento de Campos Neto à frente do banco.

NA PISTA 2

Apenas nos últimos 30 dias, Campos Neto jantou com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na casa do apresentador Luciano Huck, foi homenageado pelo mesmo governador com outro jantar, no Palácio dos Bandeirantes, homenageado na Assembleia Legislativa de SP por iniciativa de parlamentares bolsonaristas —e sinalizou a Tarcísio que aceita ser seu ministro da Fazenda caso ele se eleja presidente da República.

NA PISTA 3

Além disso, Campos Neto deu declarações colocando em dúvida a política fiscal do governo Lula —o que foi entendido no governo como tentativa de criar terrorismo para alimentar a instabilidade econômica.

DE VÉSPERA

A audiência ocorre um dia antes da reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) que define as taxas de juros no Brasil. A aposta é a de que a instituição mantenha as taxas nos patamares atuais.

