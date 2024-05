O apresentador da TV Globo Luciano Huck oferece nesta sexta (17) um jantar em homenagem ao presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto.

Ele convidou empresários, autoridades e jornalistas da emissora para o encontro. O jantar deve ser restrito, para cerca de 15 pessoas.

O apresentador Luciano Huck durante evento na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi - Ronny Santos-17.ago.2023/Folhapress

O apresentador chegou a figurar como pré-candidato a presidente da República em 2021. Acabou permanecendo na TV Globo, mas afirmou que seguiria participando do debate público no país e afirmou que "o futuro a Deus pertence".

O encontro com Campos Neto, segundo Huck afirma para convidados, não tem ligação com a política e tem a finalidade exclusiva de ser uma conversa entre amigos. Mas coincidiu com o aprofundamento da crise entre o governo Lula e o presidente do Banco Central.

Campos Neto foi indicado para o cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e só não foi demitido pelo petista porque tem mandato até dezembro de 2024.

O governo diverge da política de juros adotada por Campos Neto no BC, e desejaria que as taxas caíssem em um ritmo mais acelerado.

Na semana passada, o racha na diretoria da instituição ficou claro com a decisão sobre a nova queda na taxa de juros, que baixou de 10,75% para 10,50% ao ano.

Os cinco diretores que já estavam no BC no governo passado votaram pela redução menor, de 0,25% percentuais.

Os quatro diretores indicados por Lula queriam um ritmo mais acelerado de queda e votaram por uma redução de 0,50%, mas foram derrotados.