O tenor Jean William vai lançar na próxima quarta (12), quando é celebrado o Dia dos Namorados, uma música inédita de sua autoria: "Encontro das Águas". A canção foi composta por ele em homenagem ao seu parceiro, o ator Rodrigo Mar.

Capa do single "Encontro das Águas", do tenor Jean William - Divulgação

"A música fala sobre encontro, sobre as diferenças que nos enriquecem e sobre a harmonia possível entre mundos que parecem distantes", diz o tenor. "Encontro das Águas" será o primeiro single do novo álbum do tenor, que será lançado no segundo semestre deste ano.

A produção da faixa é de Bruno Moreira, com capa de Leandro Arraes.

O lançamento da canção será acompanhado de um clipe, que poderá ser visto no canal oficial de Jean no YouTube.

TELONA

A diretora franco-suíça Ursula Meier, cineasta homenageada na 10ª edição do Panorama do Cinema Suíço Contemporâneo, compareceu ao coquetel de abertura do evento, realizado no CineSesc, em São Paulo, na quarta-feira (5). A atriz Tuna Dwek e o cônsul-geral da Suíça, Pierre Hagmann, também estiveram presentes.