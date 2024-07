Filho caçula do ator Murilo Rosa e da modelo e apresentadora Fernanda Tavares, Artur já tinha avisado os pais que gostaria de conhecer três grandes nomes do esporte brasileiro durante as Olimpíadas de Paris: o ex-jogador Zico, a ginasta Rebeca Andrade e a skatista Rayssa Leal.

Um dos sonhos se concretizou na segunda (29), quando o menino de 11 anos foi apresentado para a Fadinha do skate. Muito emocionado, Artur abraçou Rayssa e chorou. Capturado em vídeo, o momento logo viralizou nas redes sociais.

"Quando a gente saiu, eu olhei para as pessoas ao redor e estava todo mundo chorando. O Herbetta [Gustavo Herbetta, diretor de marketing do Comitê Olímpico Brasileiro], que é nosso amigo, estava chorando. Eu também me emocionei", conta Murilo Rosa à coluna.

"Foi um momento eterno. A gente nunca vai se esquecer", completa.

Convidados pelo COB, o ator e Fernanda são padrinhos do Time Brasil em Paris. O casal e os dois filhos —além de Artur, eles são pais de Lucas, 16 anos —vão ficar na capital francesa até o final dos Jogos.

A primeira disputa que eles assistiram foi justamente a de skate no domingo (28), quando Rayssa conquistou a medalha de bronze. "Foi muito bacana. O Artur estava emocionadíssimo, ele ficou muito encantado com ela."

Na segunda (29), a família foi até a Casa Brasil especialmente para que o menino pudesse conhecer Rayssa. Murilo narra que o lugar estava muito cheio e que, em determinado momento, eles foram convidados para entrar na sala de imprensa para tirar uma foto com a skatista.

"Foi muito bonito esse encontro de um menino de 11 anos com uma menina skatista de 16 anos, ver o carinho com que ela tratou ele. Acho que repercutiu tanto por causa desse simbolismo", diz.

Murilo diz que o filho comentou depois que Rayssa é uma referência para ele por sua habilidade no skate. "Achei tão bonitinho ele dizer isso, porque usou duas palavras que acho bem relevantes: referência e habilidade. Cada um de nós é que escolhe seus heróis, seus ídolos. Achei que o Artur escolheu certo."

A skatista Rayssa Leal e Artur em foto tirada pelo pai do menino, Murilo Rosa - Murilo Rosa/Arquivo Pessoal

O ator diz que o filho está em uma fase que gosta de muitos esportes, como skate e futebol. "Acho que a Rayssa simboliza o carisma, a espontaneidade e o talento nesta área."

O próprio Murilo tem uma ligação antiga com esporte e já sonhou em estar em uma Olimpíada, mas como lutador de taekwondo. Ele chegou a representar o Brasil em campeonatos mundiais. "Mas em 1991, comecei a fazer teatro e acabou o sonho olímpico", revela.

O ator segue acompanhando a modalidade. "O taekwondo no Brasil vive hoje o seu melhor momento na história. A gente tem chances reais de medalhas aqui e eu estou muito feliz."

PIRUETA

A atriz Natalie Portman estava na plateia da final da disputa feminina por equipes da ginástica artística na Arena Bercy, em Paris, na terça-feira (30). A ex-ginasta romena Nadia Comaneci e a ex-jogadora de tênis Serena Williams também acompanharam as provas —os Estados Unidos levaram o ouro, a Itália conquistou a prata e o Brasil ficou com o bronze. A cantora e atriz Queen Latifah esteve lá.