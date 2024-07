Paris

As redes sociais das ginastas brasileiras explodiram na primeira semana dos Jogos Olímpicos de Paris.

O caso mais emblemático foi o de Julia Soares, que estreia em uma Olimpíadas.

A ginasta Julia Soares celebra a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram; número foi alcançado na terça (30), após equipe olímpica ganhar medalha de bronze inédita - @juju_bsoares no Instagram

Ela tinha cerca der 47 mil seguidores no Instagram antes de pisar em solo francês. Com o início das competições, o número explodiu —e ela somava, nesta quarta (31), 1,5 milhão de seguidores.

Julia postou a informação em uma fotografia e escreveu: "1 milhão. Gente, eu estou em choque".

Estrela maior do time brasileiro, Rebeca Andrade já tinha milhões de seguidores. Ainda assim, deu um salto de cerca de 2,5 milhões para 4,1 milhões.

Lorrane Oliveira tinha 140 mil mil seguidores, e nesta quarta (31), um dia depois de ganhar a medalha de bronze, chegou a 1,1 milhão.

Flavia Saraiva e Jade Barbosa têm, respectivamente, 2,1 milhões e 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

As ginastas alimentam suas redes sociais com fotos dos bastidores das competições, de suas famílias e com vídeos divertidos (veja abaixo).

Na terça-feira (30), as atletas conquistaram uma inédita medalha: o bronze na ginástica artística por equipes. Os Estados Unidos, com a estrela Simone Biles, levaram o ouro, e a Itália ficou com a prata.

O Brasil ultrapassou Grã-Bretanha, Canadá e China, terminando a decisão com 164.497 –a Grã-Bretanha, em quarto, ficou apenas 0.234 atrás.

Até então, o time brasileiro havia chegado à final duas vezes, em 2008, em Pequim, e em 2016, no Rio de Janeiro. Em ambas, terminou em oitavo lugar.