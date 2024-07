A Advocacia-Geral da União (AGU) lançará um plano nacional para negociar indenizações cobradas por profissionais de saúde que atuaram na crise sanitária da Covid-19 e ficaram permanentemente incapacitados após se infectarem com a doença.

A autarquia fez um levantamento e identificou cerca de 500 ações do tipo que tramitam na Justiça Federal. A indenização está prevista em uma lei de 2021. O pagamento também se estende a agentes comunitários de saúde que ficaram incapacitados de trabalhar por terem realizado visitas domiciliares. A compensação inclui os dependentes dos trabalhadores, nos casos de morte.

Profissionais da saúde cuidam de paciente com Covid em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital das Clínicas, em São Paulo - DIEGO VARA/Diego Vara - 14.jan.22/Reuters

O valor da compensação é de ao menos de R$ 50 mil —portanto, se somados, os acordos poderão chegar a ao menos R$ 25 milhões.

Nos casos em que o beneficiário morreu e deixou filhos menores de 18 anos, eles também têm direito a receber R$ 10 mil por cada ano até completarem 21 anos —se estiverem cursando ensino superior, o pagamento vai até os 24 anos.

Com a medida, o advogado da União intimado no processo deve apresentar a proposta de conciliação nos autos. O objetivo é agilizar e encerrar esses casos que poderiam tramitar por anos na Justiça.

"Com o Plano Nacional de Negociação, a Procuradoria-Geral da União busca concretizar os direitos dos profissionais de saúde que sofreram danos durante a pandemia de Covid-19", afirma a procuradora nacional da União de Negociação, Clara Nitão.

A compensação pode ser acessada por profissionais que foram afetados no período de emergência pública, de 3 de fevereiro de 2020 a 22 de maio de 2022. O recebimento do valor não interfere em outros tipos de benefícios dados pelo Estado.

FILHA DE PEIXE

A cantora Alice Fromer, que lançará o single "Toda Cor" - Angelo Pastorello/Divulgação

A cantora Alice Fromer lançará nesta sexta-feira (5) uma releitura de "Toda Cor", hit dos Titãs composto em 1984 por seu pai, Marcelo Fromer (1961-2001). A canção, que foi interpretada pela artista em shows da turnê mais recente da banda, antecede o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio.

"'Toda Cor' vem com um peso e uma importância únicos dentro da idealização e da confecção do meu primeiro álbum. Se interpretá-la nos palcos com os Titãs já me impactou tão profundamente, lançá-la agora, numa versão totalmente nova e cheia de outras cores, me traz uma satisfação sem igual", afirma.