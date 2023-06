O que vem depois da Covid? Entenda sequelas que a doença deixa

São Paulo

Esta é a edição da newsletter Cuide-se desta segunda-feira (28). Quer recebê-la no seu email? Inscreva-se abaixo:

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

O que vem depois da Covid

Há um mês, no dia 5 de maio, a OMS (Organização Mundial da Saúde) decretou o fim da chamada emergência sanitária da Covid-19. A doença deixou de ser um evento extraordinário, com necessidade de ação conjunta dos diferentes países, e não tem mais caráter emergencial.



Na prática, pouco mudou, já que a vida tinha sido retomada e quase não se falava mais da pandemia. As restrições para entrada em portos e aeroportos, a exigência de passaportes sanitários (como testes negativos e comprovante vacinal) e os protocolos de atendimento (como isolamento e rastreamento de contatos) em casos positivos de Covid foram deixados para trás.



Com um saldo de quase 800 milhões de casos em todo o mundo e aproximadamente 7 milhões de mortes, essa foi a maior pandemia vivida no último século. E não para por aí.

O Sars-CoV-2 deixou dezenas de milhões de pessoas com a chamada síndrome pós-infecção aguda da Covid, conhecida também como pós-Covid ou Covid longa.

São sequelas neurológicas, cardiovasculares, gastrointestinais, renais, musculoesqueléticas e em diversos outros órgãos e sistemas do corpo, muitas sem tratamento específico, apenas com meios de aliviar os sintomas.

Segundo a OMS, de 10% a 20% dos infectados sofrem com danos após a infecção.

É difícil caracterizar a síndrome pós-Covid justamente pela sua abrangência em diferentes órgãos e inconsistência dos sintomas. Alguns fatores atrapalham nessa definição:

Alguns dos sintomas são muito generalizados , como dores no corpo, tosse, mal-estar;

, como dores no corpo, tosse, mal-estar; Outros podem ter múltiplas causas, casos de palpitações, dores no peito, distúrbios gastrointestinais, queda de cabelo;

Uma reportagem recente no jornal The New York Times mostrou a vida de três pessoas que têm sequelas nos pulmões devido à Covid três anos após contrair a doença. Os órgãos foram gravemente afetados não só pelo vírus, mas por complicações relacionadas à hospitalização.

O exercício físico pode ajudar a reduzir sintomas da síndrome pós-Covid - Bruno Santos/ Folhapress

Doença ataca múltiplos órgãos

Além dos sintomas já listados e relacionados aos efeitos respiratórios e gripais, a Covid é uma doença altamente inflamatória que pode acometer diversos sistemas do corpo e, por isso, deixar danos em alguns deles.



Fadiga, dores no corpo e mal-estar podem persistir por até um ano após a infecção. Há também relatos de confusão mental, esquecimento, problemas de sono, ansiedade e depressão, que podem estar relacionados aos efeitos do Sars-CoV-2 nos neurônios.



No caso do coração, uma infecção inicial pode inflamar o órgão e provocar danos que demoram a sarar. É comum o relato de crianças que tiveram a Covid, especialmente nas formas mais graves, apresentarem sequelas cardíacas.

Já sintomas mais específicos, como distúrbios gastrointestinais, parecem ter uma duração menor e atingir especialmente indivíduos mais jovens que tiveram um quadro de infecção leve.



Estudos mostram que mulheres, fumantes e maiores de 40 anos têm maior risco de desenvolver a Covid longa.

Tratamentos e vacinação

A pesquisa Recover, com milhares de pessoas nos EUA, procura identificar os principais sintomas da síndrome pós-Covid. Os resultados prévios listaram até o momento 37 sintomas mais comuns em pessoas com Covid longa, em quatro grupos bem definidos:

Grupo 1: alteração no olfato ou paladar (100%);

alteração no olfato ou paladar (100%); Grupo 2: mal-estar (99%) e fadiga (84%);

mal-estar (99%) e fadiga (84%); Grupo 3: confusão mental (100%), mal-estar (99%) e fadiga (94%);

confusão mental (100%), mal-estar (99%) e fadiga (94%); Grupo 4: fadiga, mal-estar, confusão mental (94%), palpitações (86%) e distúrbios gastrointestinais (88%)

Segundo um estudo feito na Faculdade de Medicina da USP, a prática de atividade física pode ser eficaz em reduzir os sintomas da síndrome pós-Covid.



Pacientes que fizeram exercícios físicos com orientação profissional por um período de quatro meses apresentaram uma melhora significativa na qualidade de vida, além de redução nos sintomas, principalmente relacionados à dor muscular e fadiga.



Outras pesquisas apontam que a vacinação é um fator protetor para a Covid longa, especialmente as doses de reforço, que podem prevenir reinfecções, queacabam tornando mais comuns o aparecimento de sequelas.

Ciência para viver melhor

Novidades e estudos sobre saúde e bem-estar