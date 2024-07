Depois de anunciar que vai se afastar dos palcos no ano que vem, o músico Gilberto Gil esclarece que não se trata "propriamente de uma aposentadoria". "É uma diminuição do ritmo de trabalho muito exigente, com excursões muito intensivas e muito prolongadas, com muitas distâncias a percorrer e muitos voos a fazer."

"Enfim, aos 82, já entrei agora no 83º ano da minha vida e isso precisa diminuir um pouco. Mas eu continuo querendo eventualmente cantar, ainda encontrar o público em situações mais tranquilas e tudo mais", disse ele na gravação dos bastidores do programa Sinais Vitais, comandado pelo médico Roberto Kalil Filho, na CNN Brasil.

O cantor brasileiro Gilberto Gil se apresenta no terceiro dia do festival Lollapalooza 2024, realizado no autódromo de Interlagos - Adriano Vizoni -24.mar.24/Folhapress

O músico esteve na sede da emissora na capital paulista na terça (9).

Na atração, o cantor baiano falou sobre saúde mental, longevidade e finitude. "Esse temor generalizado ao fim da vida é comum a todos nós e encaro como todo mundo, com certo temor, receio e interrogação."

"Como será o fim, esse instante final? Ainda haverá dor, sofrimento, como evitar? O que posso fazer agora para que a hora da minha morte seja um o momento digno da minha vida e da minha alegria de viver? Como antecipo hoje, da melhor forma possível, esse momento que vai chegar em algum instante da minha vida?", indagou.

O episódio do Sinais Vitais com Gil será exibido no próximo sábado (13) e conta também com a participação do médico gerontólogo e presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, Alexandre Kalache.