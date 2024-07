O grupo Racionais MCs fará o show de encerramento da edição deste ano do festival Boogie Week, em São Paulo. O evento, voltado para a valorização da cultura negra, promoverá bate-papos, rodas de conversa e uma programação cultural entre os dias 18 e 20 de novembro.

Mano Brown em show do Racionais MC's no Espaço das Américas - Rafael Strabelli - 23.abr.2022/Divulgação

O quarteto formado por Mano Brown, Edi Rock, Ice Blue e KL Jay subirá ao palco do Espaço Unimed, no dia 22, no que deverá ser a única apresentação do grupo neste ano. Eles estão gravando e produzindo um novo álbum de estúdio.

O Boogie Week concederá o Prêmio Griô, que homenageará personalidades da cultura negra, e terá um dia exclusivo de programação cultural para crianças, em parceria com escolas públicas da cidade. O local do evento ainda está sendo definido.

O festival é idealizado e produzido pela empresária e advogada Eliane Dias. Ela diz que o evento mostrará como "cultura preta que é acolhedora, linda, cheia de sorrisos e de afeto".