O Ministério de Portos e Aeroportos criará nesta quinta-feira (18) uma comissão para analisar as sugestões recebidas para melhorar o transporte aéreo de animais de estimação no país.

A iniciativa faz parte do Plano Aéreo de Transporte Animal (Pata). O objetivo é estabelecer uma regulação mais rigorosa que assegure o bem-estar e a segurança dos pets após a repercussão do caso do cachorro Joca, que morreu durante um voo neste ano.

João Fantazzini e o cão Joca, que morreu após viagem em avião da Gol - Giovanna Fantazzini/no Instagram

A consulta pública foi feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e reuniu medidas enviadas por mais de 153 médicos e 115 veterinários. A partir das sugestões, a comissão irá definir, no prazo de 30 dias, o plano.

O colegiado será composto por representantes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), do Conselho Federal de Medicina Veterinária, do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), da Anac e dos ministérios de Portos e Aeroportos, da Agricultura e Pecuária, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, da Saúde e dos Direitos Humanos e da Cidadania.

O documento terá normas que deverão ser seguidas pelas companhias aéreas e pelos aeroportos brasileiros.

O cão Joca, da raça golden retriever, morreu em abril após ser embarcado em um voo errado da Gol Linhas Aéreas. Ele tinha cinco anos e viajaria do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Sinop, em Mato Grosso, no mesmo voo que seu dono, João Fantazzini.

Por ser um cachorro de grande porte, não pôde ir junto aos demais passageiros e precisou ser despachado numa caixa de transporte no porão da aeronave.

Ao chegar a Mato Grosso, a Gol relatou o erro ao tutor. O cachorro não havia viajado no mesmo voo e tinha sido enviado para Fortaleza, cidade 2.082 km distante.

Como Joca passaria por Guarulhos antes de ser enviado a Sinop, o tutor decidiu voltar para São Paulo para encontrar o animal. Ao chegar ao aeroporto, porém, Joca estava sem sinais vitais. Segundo inquérito da Polícia Civil, ele morreu no voo após sofrer um choque cardiogênico.

