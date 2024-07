A aposentada uruguaia Graciela de Castellet, 67, e o seu marido, Gonzalo, tiveram um fim de férias inesperado e assustador a bordo do voo da Air Europa que fez um pouso de emergência em Natal (RN).

O avião saiu de Madrid, na Espanha, com destino a Montevidéu. Gonzalo, que não usava cinto de segurança, foi arremessado do seu assento quando a aeronave foi atingida por uma turbulência. Em solo brasileiro, ele foi atendido pela equipe do Samu e encaminhado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

Avião da Europa no aeroporto de Natal aguardando inspeção - Reprodução/TV Globo

Graciela conta à coluna que estava dormindo quando, por volta das 2h da madrugada desta segunda (1º), foi acordada com uma sensação "de estar caindo". Ao abrir os olhos, viu outros passageiros "voando" ao seu redor.

"O voo tinha sido muito tranquilo até então, quando, de repente, ‘boom’, caímos em um buraco de ar", recorda a uruguaia, sobre a sensação de perda de altitude da aeronave. "Foi como se tivéssemos caído em um buraco de cinco a oito metros."

Graciela, ao contrário do seu marido, usava cinto de segurança, e não sofreu ferimentos. "Ele voou, bateu no encosto da frente e depois caiu no corredor por cima de mim. Teve alguns cortes [na pele]", detalha.

Graciela falou com a coluna do hospital onde Gonzalo foi atendido. O marido estava prestes a receber alta. A aposentada elogiou a equipe médica e se disse agradecida por, apesar do susto, nada mais grave ter acontecido a eles.

"Houve gente que se machucou muito. Uma senhora cujo marido está aqui está sendo operada porque quebrou a tíbia e a clavícula. O cinto me segurou bem. Ou seja, todos os que estão feridos é porque não tinham o cinto afivelado", acrescenta.

A uruguaia diz também que os passageiros mantiveram a calma e que não houve sensação de pânico após a turbulência. "O comportamento de todos foi muito correto. As aeromoças corriam para ajudar [os feridos], e as pessoas souberam esperar [o atendimento] de acordo com a gravidade de cada um."

Ao menos 30 passageiros ficaram feridos. Havia 325 pessoas a bordo da aeronave.

Segundo a Air Europa, o voo precisou ser desviado "devido à natureza da turbulência e por razões de segurança". A companhia aérea informou ainda que a aeronave passará por inspeção "para determinar a extensão dos danos" e que enviará um avião para buscar os passageiros afetados.