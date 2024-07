Paris

Janja está "bastante desidratada, severamente desidratada", como mostra um exame realizado durante a visita que ela fez à Vila Olímpica, na semana passada, para apoiar os atletas brasileiros que disputam as Olimpíadas de Paris. Ganha uma garrafa de água.

Janja aplaude as jogadoras brasileiras de vôlei de praia Carol Solberg e Bárbara Seixas, tendo como cenário a Torre Eiffel. E, como trilha sonora do vídeo estrelado por ela, a música "Aquarela do Brasil".

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, cumpre agenda em Paris, na França, durante os Jogos Olímpicos - Arquivo pessoal

Janja nomeia Raí embaixador da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

Janja inicia "mais um dia de trabalho em Paris, recebendo a prefeita da capital francesa, Anne Hidalgo", para apresentar a ela um vídeo em que atletas apoiam a iniciativa da Aliança.

Janja tira foto com o presidente da França, Emmanuel Macron, e a mulher dele, "minha querida amiga Brigitte Macron", como diz a legenda de mais uma foto postada em suas redes sociais. O casal recebeu chefes de Estado para um coquetel no Palácio do Eliseu. A primeira-dama, que representa Lula (PT) nestas Olimpíadas, estava entre os convidados.

VÍDEO: JANJA FAZ TESTE NA VILA OLÍMPICA

Nada escapa à equipe de assessoras que acompanham Janja à França. Elas têm como missão principal, além de auxiliá-la na viagem, registrar tudo o que a primeira-dama faz em compromissos públicos —e dar a maior visibilidade possível a seus passos.

As melhores cenas capturadas pelas câmeras dos funcionários do governo que trabalham com ela são editadas e publicadas.

A imprensa, por outro lado, não conseguiu se aproximar da primeira-dama. Na visita à Casa Brasil para lançar o vídeo de combate à fome, por exemplo, seis seguranças da Polícia Federal fizeram um cerco em torno dela.

VÍDEO: VEJA JANJA CERCADA POR ASSESSORES EM VISITA À CASA BRASIL

A única entrevista que Janja deu foi para o podcast da Embratur, a agência do governo federal que promove o turismo internacional.

"Eu estou super entusiasmada e vou sair daqui muito mais. É muito óbvio falar que o borogodó do Brasil é a alegria do brasileiro, mas aqui em Paris estou falando de solidariedade, e não tem borogodó melhor do que ser solidário", revelou a primeira-dama na conversa.

O número de pessoas que integram a equipe de Janja na viagem a Paris é incerto e não sabido.

A organização da Casa Brasil forneceu 23 credenciais para a comitiva que a acompanhou na visita ao espaço.

A assessoria da primeira-dama afirmou que o número não é o mesmo de pessoas que vieram do Brasil com ela a Paris. Mas não esclareceu quais seriam os números precisos de seu entourage.

A coluna contou pelo menos seis policiais e sete assessores que a rodeavam no evento, alguns deles integrantes da Secretaria de Comunicação do governo.

VEJA, ABAIXO, VÍDEO LANÇADO POR JANJA NA CASA BRASIL

Diferentemente do que ocorre quando Lula viaja, informações até mesmo banais sobre a primeira-dama também foram tratadas como sigilosas antes que ela chegasse a Paris —embora a visita à França fosse um compromisso público, e não privado.

Diversos questionamentos de questões rotineiras não tiveram resposta.

Não foi divulgado oficialmente, por exemplo, o local em que ela se hospedaria —a imprensa revelou que Janja ficaria na casa do embaixador Ricardo Neiva Tavares.

Não foi divulgado como ela iria a Paris. A coluna revelou que seria em avião de carreira.