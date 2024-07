Curitiba

A ponte internacional da Integração entre Brasil e Paraguai, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Presidente Franco, cidade paraguaia vizinha a Ciudad del Este, segue sem uso, embora ela tenha sido totalmente concluída e entregue ao governo do Paraná há mais de um ano, entre o final de 2022 e o início de 2023.

O contrato com o consórcio que executou a obra (Construbase – Cidade – Paulitec) se encerrou em 30 de junho do ano passado.

Responsável pela gestão da obra, o governo paranaense justifica que a liberação da nova ponte para a passagem dos veículos só deve ocorrer depois do término de outras obras na região, como a ligação da BR-277 à ponte (a chamada obra da Perimetral Leste), e também a construção das aduanas.

A previsão inicial era terminar as obras na região da ponte também no final de 2022, mas houve alterações no projeto, com inclusão de dois viadutos, por exemplo, e o consórcio responsável pela obra (Jota Ele - Planaterra - Iguatemi) pediu mais tempo. Agora, a previsão é que a obra na região da ponte seja entregue no final de 2025.

Desde o início das obras, em 2019, até aqui, o custo total foi de R$ 374 milhões, segundo o governo estadual: R$ 238 milhões da ponte e R$ 136 milhões das obras na região (ligação da BR-277 à ponte e as aduanas). A maior parte dos valores foi paga pela usina hidrelétrica Itaipu Binacional.

A nova ponte, que tem 15 km, promete desafogar o tráfego da Ponte da Amizade. A construção é do tipo estaiada e conta com duas torres de sustentação com 120 metros de altura cada. Ela foi construída sobre o Rio Paraná, no bairro Porto Meira, próximo à Tríplice Fronteira (Brasil, Paraguai e Argentina).