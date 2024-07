Maria Eduarda está sempre cheirosa e enfeitada com lacinhos e adesivos —"ela gosta de se enfeitar", explica a "mãe", como gosta de ser chamada. De segunda a sexta ela deixa a "filha" na creche e entrega sua mochilinha para a assistente da professora. Dentro da mochila está a comida para a pequena comer na hora do almoço e na hora do lanche, além de alguns brinquedinhos de casa "para ela se sentir mais segura". A despedida nem sempre é fácil, "porque Maria Eduarda é muito apegada". Orgulhosa, a "mãe" conta que, apesar da pouca idade, a "filha" é madura e entende perfeitamente quando ela explica que precisa trabalhar. Na creche, Maria Eduarda brinca, faz travessuras, tira uma siesta depois do almoço, aprende coisas novas, morde os amiguinhos, como uma criança. Às 17h, ela vai correndo para os braços da "mãe", que a recebe na porta da creche, junto com um relatório contendo o que comeu, se fez cocô, com quem brincou e como se comportou.

A maltês Maria Eduarda não está sozinha nessa rotina quase humana.

Área de convivência na creche para cães na zona leste da capital paulista - Zanone Fraissat - 18.dez.2022/Folhapress

Cachorros não têm mais nome de cachorro, não têm mais cheiro de cachorro, não têm mais vida de cachorro. Cachorros são obrigados a ser mais limpinhos do que são, são obrigados a ser menos animais do que são. Frequentam spas caninos, usam sapatinhos para passear em shoppings. Eles têm tudo, não falta nada, principalmente o que não precisam.

Existe cerveja para cachorros, manicure, perucas, massoterapia, tratamentos com pepino nos olhos, coloristas especiais, óculos de sol com proteção, fantasia de Papai Noel. O que seria deles sem isso?

A maior alegria do cachorro é quando seu tutor faz uma festinha para comemorar seu aniversário. É tudo que ele precisa. Ficar com um chapéu na cabeça por três horas e aguentar os tios e primos do seu tutor bêbados.

Cães precisam de sessões de fotos, porque, vaidosos que são, sabem como ficam lindos de óculos escuros.

E pra que servem as fotos, se não for para postar? Por isso o tutor, que entende o cachorro como ninguém, cria um perfil e faz dele um influenciador de estimação, publicando diariamente vídeos engraçadinhos que o cachorro, naturalmente, adora fazer. Cada like que recebe, o cachorro late feliz.

Como ninguém é de ferro, quando viaja, o cachorro se hospeda em um resort cinco estrelas exclusivo. Dorme em um quarto com uma cama grande, televisão e ainda aproveita a academia e outros mimos do resort, incluindo serviço de transfer de helicóptero.

Se estiver confuso com relação ao seu futuro, vai para um vidente especializado, que usa telepatia e clarividência e inclusive conversa com outros animais.

Se quiser ter filhotes, mas ainda não acha que é o momento, não tem problema, é só congelar seu sêmen em uma das clínicas de assistência reprodutiva para animais. Mas se achar que é a hora certa, tem que reunir coragem para convidar a cadela gata do bairro para ir ao motel canino, com direito a decoração temática, almofadas vermelhas e espelho no teto. Se não rolar clima, ele pode entrar em um dos aplicativos de relacionamento para cães para encontrar o seu par perfeito. Deu match, parabéns, uma empresa estará pronta para preparar a cerimônia de casamento, com vestido de noiva, convidados e alianças.

Se o animalzinho estiver com autoestima baixa, não faltam psicólogos especializados para ajudar. Se o problema for estético, a cirurgia plástica pode ser a solução.

Para os cachorros fitness, um food truck serve biscoitos caseiros sem glúten e sem alérgenos. Para quem quer um banho rápido, o lava-jato para cães resolve com rapidez.

Depois de um dia tão longo e intenso —creche, festinha, fotos, vídeos, terapia, lava-jato, namoro—, ele merece relaxar ouvindo uma playlist feita especialmente para cães, incluindo o hit de Waldick Soriano "Eu não sou cachorro não".

Se você duvida que tudo isso existe de verdade, pesquise e confira. Só não se esqueça: por mais gente boa que seu cachorro seja, ele continua sendo um animal de estimação. É tudo o que ele precisa ser.