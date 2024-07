O Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, exibirá uma mostra retrospectiva dos filmes da cineasta Maria Augusta Ramos.

Cena do documentário "Amigo Secreto", de Maria Augusta Ramos - Divulgação

A programação começará nesta quinta-feira (25) com a exibição do documentário "Amigo Secreto" (2022). Na sequência, a diretora participará de um debate com a desembargadora Simone Schreiber e com o juiz Rubens Casara.

A mostra seguirá em cartaz até domingo (28).

SOM

A cantora Alice Caymmi usa figurino assinado por João Pimenta, com styling de Paulo Martinez - Gustavo Zylbersztajn/Divulgação

A cantora Alice Caymmi vai lançar a versão deluxe do álbum "Rainha dos Raios, a Fúria" em 15 de agosto. Um dia antes, ela estreia uma temporada de shows no Teatro Oficina, em São Paulo. As apresentações serão dirigidas por Paulo Borges.