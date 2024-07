O músico e compositor Lô Borges lançará a música "Tobogã", com participação de Fernanda Takai, em 2 de agosto. A canção dá nome ao próximo álbum de inéditas do artista, que sairá no dia 23 do mesmo mês pela gravadora Deck.

A faixa-título é resultado de uma parceria de Lô Borges com a poeta Manuela Costa, uma amiga de longa data com quem ele se corresponde virtualmente.

Lô Borges - Divulgação

"Fiquei impressionado com os poemas que ela me enviou. Eram criativos, surpreendentes. Até que um dia falei: ‘Vamos inverter esse negócio? Vou mandar uma música para você fazer a letra’", conta o artista.

"Tobogã" é também o nome do livro de memórias que o pai dele, Salomão Borges, escreveu em 1987. Após ter gravado a canção em estúdio, Lô diz que sentiu que faltava uma voz feminina.

"Foi como se eu escutasse a voz da Fernanda Takai. E aí, eu a convidei para participar, e a música ficou completa", finaliza Lô.

SOM

O pianista Jonathan Ferr - /Renan Ferreira/Divulgação

O pianista de jazz Jonathan Ferr será o único brasileiro a se apresentar na feira de música Womex, que ocorrerá na cidade de Manchester, na Inglaterra, em outubro. "Estamos muito animados com essa conquista. A gente tem se preparado há um tempo para o mercado internacional", afirma o músico. "O último ano foi como divisor de águas, fiz minha primeira turnê solo na Europa." Em setembro, ele fará a sua segunda apresentação no festival Rock in Rio, na capital fluminense.