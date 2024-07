A Casa SP-Arte vai receber a primeira exposição individual do artista colombiano Oscar Murillo no Brasil. As obras que serão exibidas dialogam com trabalhos de brasileiros como Lygia Clark, Hélio Oiticica e Cildo Meirelles.

A abertura da mostra ocorrerá em 31 de agosto, na terceira edição da feira SP-Arte Rotas Brasileiras, no pavilhão da Arca, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

O artista colombiano Oscar Murillo - Andrew Testa/Divulgação

Essa será a primeira exposição internacional na Casa SP-Arte. O espaço será ocupado pela galeria Kurimanzutto, com sedes na Cidade do México e Nova York.

BOLA NA REDE

O ex-jogador de futebol Walter Casagrande Júnior e o jornalista Gilvan Ribeiro receberam convidados para o lançamento de uma edição atualizada do livro "Casagrande e seus Demônios" (Record), escrito por ambos, na semana passada. Os ex-jogadores corintianos Zé Maria e Sollito e o jornalista Juca Kfouri, colunista da Folha, prestigiaram o evento, que foi realizado na Livraria da Vila da Vila Madalena, em São Paulo.