Os 80 ingressos disponibilizados ao público para o primeiro ensaio aberto da peça "Dois de Nós" no Teatro Tuca, em São Paulo, esgotaram em cerca de duas horas na tarde desta segunda (22). Diante da grande procura, mais 20 entradas extras foram oferecidas aos espectadores.

O ator Antonio Fagundes e a esposa, a atriz Alexandra Martins; o casal está no elenco da peça 'Dois de Nós' - Ronny Santos -16.jul.2024/Folhapress

Protagonizada por Antonio Fagundes e Christiane Torloni, a montagem vai estrear em 5 de setembro no espaço cultural. Até lá, a proposta é que semanalmente sejam realizados ensaios abertos para que o público possa acompanhar o processo de desenvolvimento artístico da montagem. O primeiro deles ocorrerá na próxima sexta (26).

Com direção de José Possi Neto e texto de Gustavo Pinheiro, "Dois de Nós" conta também no elenco com os atores Thiago Fragoso e Alexandra Martins.

A comédia mostra dois casais, de gerações diferentes, que estão em um quarto de hotel e começam a discutir o relacionamento.

PETIT COMITÉ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ex-presidente Michel Temer (MDB) participaram de um seminário sobre segurança jurídica realizado pelo Lide Justiça, braço do Grupo Lide, nesta segunda-feira (22), em São Paulo. O ex-governador de São Paulo João Doria e o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes, compareceram ao evento.