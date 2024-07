O Museu Catavento, em São Paulo, registrou neste mês o seu maior número de visitantes em uma terça-feira, dia da semana em que a entrada no equipamento cultural é gratuita. Ao todo, 13.400 pessoas passaram pelo espaço em 16 de julho, de acordo com dados fornecidos pela instituição.

O recorde anterior para um único dia datava de 2022, quando 11.870 visitantes foram ao Catavento gratuitamente. O passe livre às terças foi instituído em junho de 2018 pelo museu.

Museu Catavento, no centro de São Paulo - Divulgação

Sediado no Palácio das Indústrias, ex-sede da Assembleia Legislativa do estado e da Prefeitura de São Paulo, o museu no centro da capital paulista traz exposições interativas e dedicadas à ciência.

O número de 13.400 visitas registrado neste mês supera em muito a média de bilheteria do espaço, que costuma receber cerca de 1.800 pessoas em dias úteis e 3.000 aos finais de semana.

PETIT COMITÉ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e o ex-presidente Michel Temer (MDB) participaram de um seminário sobre segurança jurídica realizado pelo Lide Justiça, braço do Grupo Lide, nesta segunda-feira (22), em São Paulo. O ex-governador de São Paulo João Doria e o presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Josué Gomes, compareceram ao evento, que foi realizado na Casa Lide.