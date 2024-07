O Itaú Cultural e o Masp (Museu de Arte de São Paulo), localizados na avenida Paulista, vão sediar dois eventos de dança ao mesmo tempo entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro.

Cena do espetáculo 'Um Certo Canto Brasileiro' - Renan Livi/Divulgação/Renan Livi/Divulgação

A primeira edição da Mostra Internacional de Dança (MID-SP) reunirá 11 espetáculos de diferentes linguagens, desde o flamenco até a contemporânea, incluindo o trabalho "Measurable Experience" da companhia de Nova York Yin Yue Dance Company. O evento, que tem curadoria de Inês Bogéa, ocorrerá no Itaú Cultural.

Já o Masp será palco da sexta edição da Semana Paulista de Dança, com 11 apresentações de companhias de diferentes estados do país.

SENHOR DO DESTINO

A atriz Marina Ruy Barbosa prestigiou o novelista Aguinaldo Silva no lançamento do seu livro, "Meu Passado me Perdoa: Memórias de uma Vida Novelesca", na noite de terça (16). A atriz Vanessa Giácomo e o casal Antonio Fagundes e Alexandra Martins também compareceram ao evento, realizado na Livraria da Vila do shopping Higienópolis, em São Paulo.