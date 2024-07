Sede do Governo de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes recebeu, entre abril e junho deste ano, 1.555 visitantes na exposição "São Paulo: Terra, Povo e Trabalho". O número é 170% maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando 577 pessoas passaram pelo local.

Fachada do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo

A mostra, que ficará em cartaz até o final de 2024, reúne mais de cem obras de artistas como Anita Malfatti, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, Djanira e Alex Flemming. Os visitantes são acompanhados por educadores durante o trajeto.

A exposição é organizada pelo Acervo Artístico-Cultural dos palácios do governo paulista, hoje sob o comando de Rachel Vallego.

"É muito gratificante para nós essa procura, uma vez que nosso objetivo sempre foi expandir o acesso aos palácios do governo e suas coleções, de forma gratuita, que possui tantas obras de artistas renomados, como Tarsila do Amaral", afirma a curadora.

O Palácio dos Bandeirantes, na capital, e o Palácio Boa Vista, residência oficial de inverno do governador, localizada em Campos do Jordão, têm hoje uma coleção formada por mais de 4.000 peças. Os acervos reúnem obras consagradas como "Operários", de Tarsila, e "A Ventania", de Anita Malfatti.

PRATELEIRA

O jornalista Luís Costa Pinto recebeu convidados no lançamento do seu mais novo livro, "O Procurador", na Livraria Drummond, em São Paulo, na semana passada. Na obra, ele narra os bastidores da atuação de Augusto Aras como procurador-geral da República, de 2019 até 2023. O advogado e professor da USP Otavio Rodrigues e o ex-deputado e ex-presidente do PT José Genoino marcaram presença no evento.