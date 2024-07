A ex-jogadora Sheilla Castro compartilhou em suas redes sociais um vídeo da estreia da seleção feminina de vôlei nos Jogos Olímpicos de Paris nesta segunda-feira (29).

Membro da comissão técnica do time treinado por José Roberto Guimarães, ela não embarcou a Paris após se envolver em uma polêmica com a jogadora Gabriela Guimarães, a Gabi, que é também sua ex-namorada.

Sheilla filmou a sua televisão no momento em que o hino nacional do Brasil era executado antes da partida contra a Nigéria. As imagens, compartilhadas nos stories do Instagram, foram acompanhadas de três emojis de coração da cor amarela.

A ex-jogadora não comentou o resultado da disputa, com o Brasil saindo vitorioso. Posteriormente, ela fez um vídeo para falar do resultado da partida entre China e Estados Unidos no vôlei.

E, em seguida, repostou um vídeo com a seguinte frase: "O inimigo odeia quem consegue suportar de boca fechada, porque ele sabe que a chave para acessar sua alma é sua língua".

Antes dos Jogos, Sheilla foi acusada por internautas de usar um perfil fake para falar mal da ex-namorada Gabi. As duas terminaram o romance discreto recentemente em meio a brigas e uma suposta traição.