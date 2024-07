O SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de SP) vai entregar aos principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo um guia com propostas para melhorar o sistema de saúde da cidade.

UPAs da capital paulista registram alta na espera de atendimento por sintomas gripais e de dengue - Ronny Santos/Ronny Santos/Folhapress

O documento, que é uma iniciativa conjunta com o Fehoesp (Federação dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo) e o CBEXs (Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde), apresenta tendências e diretrizes para a implementação de políticas públicas voltadas ao setor.

Os cinco pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas —o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSD), Pablo Marçal (PRTB) e Datena (PSDB)— já foram convidados pelo SindHosp a discutirem as propostas em encontros individuais. A entidade aguarda a confirmação deles.

"Gestores comprometidos com o futuro devem desenvolver sistemas que deixem de se concentrar apenas no diagnóstico e tratamento de doenças e passem a apoiar a qualidade de vida por meio de ações integradas e multissetoriais", diz o presidente da Fehoesp e do SindHosp, o médico Francisco Balestrin.

"A Fehoesp, o SindHosp e o Cbexs acreditam que as ações propostas no guia ajudam a projetar uma São Paulo mais saudável e comprometida com a qualidade de vida dos seus habitantes", completa.