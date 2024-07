O ex-jogador de futebol Zico conheceu a mulher dele, Sandra Carvalho de Sá, quando tinha 17 anos e ela, 14, em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro.

Sandra é irmã da mulher do também ex-jogador Edu, irmão de Zico. Naquela época, Zico estava no time juvenil do Flamengo. Ele vivia no bairro de Quintino, na zona norte do Rio, que deu origem ao seu apelido de "Galinho de Quintino".

O ex-jogador de futebol Zico ao lado da mulher, Sandra Carvalho de Sá, em Paris - @zico/no Instagram

Os dois irmãos e as duas irmãs estavam em Nova Friburgo para ver um jogo do Flamengo. Depois da partida, eles passearam pela cidade. No retorno à capital fluminense, Sandra e Zico voltaram juntos no banco de trás do carro, sentados lado a lado. Os dois logo engataram em um romance naquele dia 23 de agosto de 1970.

O jogador e Sandra se casaram cinco anos depois. O casal tem três filhos e nove netos. Em entrevistas e nas redes sociais, Zico costuma falar de maneira apaixonada sobre a mulher.

"É o grande amor da minha vida. É a mulher que me deu segurança a minha vida inteira. Esteve sempre do meu lado em todos os momentos. É um amor duradouro, um esteio, uma segurança muito grande", afirmou o ex-jogador em uma entrevista à rádio CBN.

Zico e Sandra estão em Paris para ver as Olimpíadas e tiveram suas bagagens furtadas na noite de quinta (25).

Entre os itens levados pelos criminosos estavam pulseiras e um colar de diamantes que o marido deu de presente a ela, além de relógio, passaporte, cartão de crédito e dinheiro em espécie.

A polícia, de acordo com a imprensa francesa, estimou o valor total do prejuízo em R$ 3 milhões.