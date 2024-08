O curador Germano Dushá e a museóloga Gleyce Kelly Heitor assinarão a curadoria de uma exposição inédita na Oficina Francisco Brennand, no Recife. Com abertura prevista para 9 de novembro, a mostra trará obras do acervo de Brennand e de mais de 14 artistas de diferentes gerações e estilos.

Espaço da Oficina Brennand, antiga olaria no bairro da Várzea, no Recife, transformada em ateliê nos anos 1970 pelo artista pernambucano Francisco Brennand - Breno e Gabriel Laprovitera/Divulgação/Breno e Gabriel Laprovitera/Divulgação

A ideia é que ela ocupe o espaço Accademia e tenha como fio condutor o tema "território", que orienta as atividades do museu pernambucano em 2024. Algumas peças estão sendo pensadas para o Lago das Sombras, localizado na entrada da instituição.

PIPOCA

O empresário Luis Sobral, CEO da Faap (Fundação Armando Alvares Penteado), recebeu convidados, na semana passada, para o coquetel de abertura de uma mostra sobre jornalismo no cinema organizada pela instituição e pela Folha. O coordenador do curso de cinema da Faap, Humberto Neiva, e a coordenadora do curso de jornalismo da fundação, Edilamar Galvão, marcaram presença no evento.