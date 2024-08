A Band vai inaugurar nesta quinta (22) um projeto que vem desenvolvendo em parceria com o Google há mais de um ano: o estúdio Sala Digital Band Google. A iniciativa vai ampliar e aprofundar o acesso da emissora às informações e dados fornecidos pelo Google Trends, ferramenta que mostra o que as pessoas estão pesquisando na plataforma.

Isso permitirá, segundo a empresa, uma maior agilidade para que os veículos do grupo de comunicação possam atender às demandas do público sobre diferentes temas.

Band e Google vão inaugurar estúdio de Sala Digital - Renato Pizzutto /Band

Construído na sede da emissora no Morumbi, em São Paulo, o estúdio é composto por diversos telões abastecidos por uma central de informação, que também está instalada no local.

O presidente da Band, Johnny Saad, e o presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, farão a inauguração do projeto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou presença no evento, que contará também com a participação do diretor de de dados do Google, Simon Rogers.

Segundo a emissora, mais de 25 pessoas vão trabalhar de forma fixa na Sala Digital. A ideia é que a ferramenta seja utilizada em diferentes programas da TV aberta, e também nos canais pagos, emissoras de rádio e até nos portais do grupo.

O projeto teve o seu início em 2018 focado nas eleições presidenciais. O intuito era possibilitar um debate mais dinâmico com os candidatos, a partir das informações de assuntos e temas mais buscados pelos eleitores no Google.

A proposta foi replicada em 2022, mas agora é ampliada com a instalação da Sala Digital.