Em meio a livros expostos em estantes e garçons servindo água e taças de champanhe, uma mulher corre atrás de Supla enquanto discute com o irmão. Ela quer uma nova foto ao lado do roqueiro, já que a primeira não ficou boa. "Ele [o irmão] não sabe tirar", reclama ela.

O episódio ocorreu na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, um dos mais luxuosos de São Paulo. O estabelecimento viveu na terça à noite (20) um dia atípico, com jornalistas, famosos e anônimos se esbarrando pelos corredores.

Boni é prestigiado por sua mulher, Lou de Oliveira (de pé, ao fundo) e os atores Claudia Raia, Duda Nagle, Miguel Falabella, Marisa Orth e pela jornalista Leda Nagle - Ronny Santos/Folhapress

O motivo do burburinho foi o lançamento do livro de memórias "O Lado B de Boni", de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, um dos grandes nomes da TV aberta no país.

Enquanto o ex-executivo da Globo assinava dedicatórias de sua nova obra para os convidados, artistas davam entrevistas para TVs e atendiam aos inúmeros pedidos de selfies.

Para fãs, o lugar era um deleite, já que havia celebridades para todos os gostos, desde nomes como Antonio Fagundes, Claudia Raia, Gloria Pires, Miguel Falabella, Moacyr Franco e Carlos Alberto de Nóbrega até personalidades que estão há anos afastadas da TV, como Valéria Monteiro, que foi a primeira apresentadora mulher a ocupar a bancada do Jornal Nacional, no início dos anos 1990.

Valéria disse que tem se dedicado à política nos últimos anos e que vai se candidatar a vereadora em Campinas (SP), cidade onde mora. A conversa com a coluna foi interrompida quando ela viu a apresentadora Leda Nagle chegando ao evento, acompanhada pelo filho, o ator Duda Nagle.

"Ela é meu ícone", disse Valéria. "Que prazer, que saudade", respondeu Leda. "Temos que fazer um registro de vocês duas", sugeriu Duda.

Perto dali, Marcello Camargo, filho de Hebe, tietava Cássio Gabus Mendes. Ele disse ao ator que muitos anos atrás o viu em um aeroporto, mas ficou com vergonha de se aproximar. "Sou tão fã do Cássio, adoro o trabalho dele. Foi muito gostoso poder conhecê-lo pessoalmente, dar um abraço", relatou.

Para Cássio Gabus Mendes, além de prestigiar Boni, o lançamento foi uma oportunidade para rever colegas. "É um prazer muito grande estar aqui e reencontrar muita gente que já não via há algum tempo", disse.

O clima era de festa. Os artistas faziam questão de abraçar e cumprimentar Boni, que retribuía o carinho. "Foram 40 anos na TV Globo e foi ele que inventou minha carreira", disse Claudia Raia. Assim como em São Paulo, o lançamento do livro no Rio de Janeiro, no início do mês, também reuniu dezenas de personalidades.

Pouco depois das 22 horas, parte das luzes se apagou —um funcionário da livraria disse que se tratava de uma ação automática do shopping, já que as lojas encerravam suas atividades no horário. Boni seguiu atendendo às pessoas que aguardavam na fila, que a essa altura estava bem menor.

A maior parte dos famosos e dos jornalistas já tinha ido embora. Em um canto, a mulher que correu atrás de Supla —e que pediu para ser identificada apenas como Arlete— comemorava as muitas imagens que conseguiu ao lado das celebridades, incluindo um registro melhor com o roqueiro.

"Tenho mais de 500 fotos com artistas, mas vim também para ver o Boni. Tenho uma grande admiração por ele", afirmou.