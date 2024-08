O programa Desencontro de Gerações, que será comandado pela atriz Heloisa Périssé e por sua filha mais velha, Luisa, no canal fechado GNT, vai ser exibido também na Globo. Os melhores momentos da atração poderão ser vistos em um quadro dentro do matinal É de Casa, que vai ao ar todos os sábados na TV aberta.

A estreia no GNT está prevista para 27 de setembro, e na Globo, para o dia seguinte.

A atriz Heloisa Périssé e a filha mais velha, Luisa, vão apresentar o programa Desencontro de Gerações no GNT e na Globo - Ju Coutinho/Divulgação

Serão ao todo dez episódios, em que elas vão receber uma dupla de convidados que também têm relação de parentesco. Já estão confirmados nomes como Déa Lúcia e a filha, Juliana Amaral, o ator Lucio Mauro Filho e seu filho Antônio Bento, a atriz Ludmillah Anjos e a mãe, Lícia, a influenciadora Pequena Lô e a mãe, Rosy Batista, e o ator Luis Miranda e a mãe, Luzia Miranda.

A ideia do programa, conta Luisa, surgiu depois que ela e Heloisa começaram a fazer vídeos para as redes sociais, despretensiosamente, falando da relação entre mãe e filha. "Foi um sucesso. As pessoas falavam como se identificavam com a gente e que viam os filhos em mim, e as mães, na minha mãe", relata a atriz.

"Dividir um programa com ela é muito louco, mas é a realização do nosso sonho. São muitas as diferenças entre as gerações, mas também [há] muitas semelhanças", completa.

As gravações da atração, que tem direção de Letícia Prisco, já começaram. Heloísa afirma que tem sido "uma emoção sem fim" estar diante das câmeras ao lado filha. As duas já contracenaram juntas no teatro, em uma peça baseada no universo da série "DPA (Detetives do Prédio Azul)".

"É um programa onde a gente quer proporcionar entre pais e filhos, entre famílias e entre amigos, discussões e conversas sobre coisas que às vezes as pessoas colocam em caixinhas e lugares que elas não visitam e acabam virando uma grande neurose. São essas caixinhas que queremos desmistificar."

JOGO DE CENA

A atriz e cantora Vanessa da Mata recebeu convidados na estreia do musical "Clara Nunes — A Tal Guerreira", protagonizado por ela, no Teatro Bravos, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, na semana passada. O ator Bruno Fagundes e o rapper Edi Rock, integrante do grupo Racionais MC's, estiveram lá.