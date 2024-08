A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, voltou a parabenizar a atleta Rebeca Andrade por conquistar mais uma medalha nos Jogos de Paris neste sábado (3). A brasileira levou a prata na prova do salto da ginástica artística, atrás somente da norte-americana Simone Biles.

"Mais uma prata pra nossa Rebeca Andrade!!!!! Eu e o Brasil inteiro somos seus fãs", escreveu a mulher do presidente Lula (PT) em um post no Instagram com mais de 48,7 mil curtidas. "Brilha muito, Rebeca! Você é gigante", completou.

A ginasta Rebeca Andrade e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em foto publicada pela mulher de Lula - @janjalula no Instagram

A primeira-dama compartilhou uma foto em que aparece ao lado da ginasta. O registro é de dezembro do ano passado, quando Janja e Lula receberam Rebeca no Palácio do Planalto, em Brasília, em um encontro que prestigiou medalhistas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago.

O presidente também fez um post celebrando a conquista a atleta natural de Guarulhos (SP).

Janja e Lula já havia homenageado Rebeca com um post compartilhado na última quinta (1º), quando a brasileira conquistou medalha de prata no individual geral de ginástica artística.

"Rebeca Andrade, você é giganteeeee!", escreveu Janja na ocasião. "Vibrando muito com essa medalha histórica, mais uma pra sua coleção. Parabéns pela conquista, o Brasil inteiro está sorrindo com você!!!", disse ainda.

Com a conquista deste sábado, Rebeca já acumula cinco medalhas olímpicas —nenhum brasileiro tem mais pódios do que ela.