Um conjunto de 70 fotografias inéditas do ex-presidente Getúlio Vargas (1882-1954) será exibido publicamente em uma exposição online do Centro de Memória do Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa (IREE).

Os registros mostram o líder gaúcho nas mais variadas situações, desde visitas oficiais a obras ou aldeias indígenas até reuniões informais com família e amigos.

Getúlio Vargas com o pai, o general Cândido Vargas, em São Borja (RS), em 1940 - /Museu Getúlio Vargas/Divulgação

As imagens são do acervo do museu municipal de São Borja (RS), cidade onde Getúlio nasceu, que leva o nome do ex-presidente e que está sediado na casa em que ele morou.

A exposição é fruto de um projeto do jornalista Lira Neto, autor da principal biografia de Getúlio e coordenador do IREE. A entidade assinou um acordo com a prefeitura de São Borja que possibilitou aos pesquisadores acesso irrestrito ao material.

Lira viajou até a cidade para conhecer o acervo pessoalmente. No total, foram digitalizadas mais 5.000 fotografias. Elas foram produzidas pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) ainda na época do Estado Novo, quase todas na década de 1940.

Lira selecionou 70 fotografias do acervo para compor a exposição online no site do IREE, que será inaugurada no próximo dia 26, data que marca o aniversário de 70 anos da morte do político.

A entidade ainda lançará o projeto Memória do Jornalismo Brasileiro, que reunirá depoimentos de figuras importantes da imprensa do país. A série começa com um relato de Ricardo Kotscho. O vídeo de uma entrevista com Leonel Brizola feita pelo jornalista Florestan Fernandes Júnior também será publicado.

Organizadas originalmente em 78 álbuns e incluídas na coleção particular do ex-presidente, as fotografias de Getúlio não foram catalogadas de maneira rigorosa. Por isso, não há muitas informações sobre os contextos das cenas capturadas.

Após a digitalização, o projeto seguirá para sua segunda fase: identificar, descrever, classificar e catalogar cada uma das imagens, com ajuda de familiares, historiadores e pesquisadores especializados na Era Vargas.

"Quando iniciamos o trabalho de digitalização, antes de abrirmos e folhearmos os álbuns, não sabíamos exatamente o que iríamos encontrar", diz Lira Neto.

"Ao constatarmos a raridade de parte relevante do material, ficamos emocionados e ainda mais convencidos da importância do projeto. A cada álbum que ia sendo aberto, deparávamo-nos com novas e surpreendentes imagens."

CONTRACAPA

O advogado Pierpaolo Bottini, a presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Maria Thereza de Assis Moura, e o advogado Gustavo Badaró receberam convidados para o lançamento de seu novo livro, "Juiz das Garantias". O evento foi realizado na Biblioteca Ministro Victor Nunes Leal, na sede do STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília, na terça (13). O ex-advogado-geral da União Luís Inácio Adams compareceu. O advogado Nabor Bulhões também prestigiou os autores.