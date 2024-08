A produtora Conspiração Filmes está gravando um documentário sobre Fernanda Montenegro. A obra acompanha a atriz nos bastidores de seus mais recentes trabalhos no cinema e no teatro.

A atriz Fernanda Montenegro no palco do Theatro Municipal de São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

No longa, Fernanda fala sobre as dificuldades de seguir ativa na profissão aos 94 anos —memorizar falas, segundo ela, já não é tão simples— e também discorre sobre as diferenças de atuar nos sets de filmagens e nos tablados.

O documentário é dirigido por Pedro Waddington, filho de Andrucha Waddington, hoje casado com Fernanda Torres.

Serão captadas imagens da preparação e dos bastidores da leitura dramática de "A Cerimônia do Adeus", de Simone Beauvoir, que Fernanda fará no auditório do parque Ibirapuera, em São Paulo, no sábado (18).

O filme abordará como a atriz encontrou nas leituras dramáticas uma maneira de seguir ativa no teatro.

A obra é uma coprodução com Hysteria e Trígonos Produções Culturais e Bonarcado Produções Artísticas.