A atriz norte-americana Viola Davis comemorou, nesta segunda-feira (5), a medalha de ouro conquistada pela ginasta Rebeca Andrade nos Jogos de Paris.

Viola, que faz parte do seleto grupo de 18 artistas na lista de EGOT (sigla das letras iniciais de Emmy, Grammy, Oscar e Tony, os principais prêmios da televisão, música, cinema e teatro dos EUA), atuou em longas como "Um Limite entre Nós" e "Histórias Cruzadas" e na série "How to Get Away with Murder".

A atriz Viola Davis no Festival de Cannes, na França - Sarah Meyssonnier - 18.mai.2022/Reuters

"Eu celebro você, Brasil!!! REBECA!!!!! Você é uma luz!!!!", escreveu a atriz, em português, ao compartilhar uma foto da atleta segurando a sua mais nova medalha.

"Esta é a mais bela fotografia de espírito esportivo, respeito e amor!", disse ainda a norte-americana, em publicação feita no Instagram.

Rebeca fechou a programação da ginástica artística nos Jogos de Paris derrotando a norte-americana Simone Biles, maior nome da modalidade em todos os tempos. A brasileira de 25 anos obteve a pontuação 14.166 na Arena Bercy, enquanto Biles alcançou um total de 14.133, ficando com a prata.

Na semana passada, depois que Rebeca arrematou a medalha de prata no individual geral, Viola deixou um comentário em uma publicação da ginasta. "Eu te amo, Rebeca!! Parabéns", afirmou.

Rebeca respondeu: "Eu te amo, obrigada!". Na ocasião, a atriz também parabenizou Biles e a também ginasta norte-americana Sunisa Lee, que ficou com o bronze.