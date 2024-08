Fechado há mais de 10 anos, o Museu Asas de um Sonho será reinaugurado no próximo sábado (10) em novo lugar e cidade. O espaço, que antes era denominado de Museu TAM e estava sediado em São Carlos, no interior de São Paulo, agora funcionará no Centro Cultural Fábrica São Pedro, em Itu, também no estado paulista.

Avião que estará exposto no Museu Asas de um Sonho, em Itu - Divulgação

A iniciativa é de Marcos Amaro, filho do comandante Rolim Adolfo Amaro (1942-2001), fundador da companhia aérea TAM.

Foi Rolim e seu irmão João Amaro que idealizaram a criação do museu em 1996 como forma de preservar a história da aviação brasileira.

O novo espaço terá, inclusive, uma sala em homenagem ao piloto e empresário, que será inaugurada na mesma data e na presença de Marcos e João Amaro.

Também será aberta no dia a exposição "Santos Dumont — Pioneiros da Aviação", com a exibição de aeronaves e réplicas de aviões históricos como o 14 Bis. A mostra ocorrerá em parceria com a Fundação Santos Dumont.

