Como um americano de certa idade, conheço várias pessoas que foram avisadas por seus médicos de que são pré-diabéticas. Ou seja, o nível de açúcar no sangue está suficientemente elevado para colocá-las em risco de diabetes tipo 2, mesmo que ainda não apresentem sintomas. A boa notícia é que elas podem reduzir significativamente esse risco perdendo peso, melhorando a dieta e fazendo mais exercícios. Mas precisam agir rapidamente para evitar problemas de saúde graves.

Não, esta não é uma coluna de conselhos médicos. Mas me peguei pensando em analogias médicas ao analisar os dados econômicos recentes. Os Estados Unidos provavelmente (provavelmente) ainda não entraram em recessão. Mas a economia está definitivamente parecendo pré-recessiva. E os formuladores de políticas—atualmente basicamente significando o Fed (Federal Reserve)—precisam agir rapidamente para evitar os riscos de uma deterioração econômica séria.

Prédio do Fed em Washington; próxima reunião da entidade é em setembro - Joshua Roberts - 3.abr.2012/Reuters

É claro que o Fed cometeu um erro ao não cortar as taxas na semana passada; na verdade, provavelmente deveria ter começado a cortar meses atrás. Infelizmente, não podemos voltar no tempo. Mas o comitê de mercado aberto do Fed, que define as taxas de juros de curto prazo, pode e deve fazer um corte substancial—provavelmente de meio ponto percentual, em vez do habitual quarto de ponto—em sua próxima reunião, marcada para meados de setembro.

E só podemos esperar que a recente queda nas taxas de juros de longo prazo, que reflete expectativas de futuros cortes do Fed, seja suficiente para evitar uma recessão econômica desnecessária.

Por que digo que a economia parece pré-recessiva? O fator mais importante é a taxa de desemprego, que tem aumentado gradualmente nos últimos meses. O relatório de emprego de sexta-feira (2) acionou a regra de Sahm, que diz que um aumento suficientemente grande na taxa de desemprego é uma forte indicação de que uma recessão começou. Muitos economistas, incluindo Claudia Sahm, que criou a regra, acreditam que, por uma variedade de razões técnicas, as coisas podem não ser tão graves quanto parecem. Mas mesmo assim, a situação é preocupante.

Não são apenas os dados oficiais. Pesquisas privadas e o burburinho geral também apontam para uma economia em enfraquecimento. A avaliação do mercado de trabalho pelos consumidores pesquisados pelo Conference Board deteriorou, a Amazon alertou que os consumidores parecem cautelosos, e assim por diante. Nada disso grita recessão, mas aponta para um risco crescente de uma recessão no futuro próximo.

Estou 100% certo de que teremos uma recessão a menos que o Fed se mova rapidamente para cortar as taxas? Claro que não—nada é certo em economia, ou na vida em geral. Mas os formuladores de políticas que esperam por uma certeza perfeita antes de agir sempre se moverão tarde demais.

Então, como chegamos a este ponto? O Fed aumentou muito as taxas de juros em resposta ao surto de inflação de 2021-22. Eu não me opus a essa medida; não acho que o Fed tinha escolha, dado o risco percebido de que a inflação pudesse se enraizar na economia como aconteceu nos anos 1970.

No entanto, na segunda metade de 2023, ficou claro que os temores de um retorno àquela situação dos anos 70 eram infundados; a inflação estava caindo de forma constante sem os anos de alto desemprego que alguns economistas erroneamente afirmaram que seriam necessários.

Mas o Fed não respondeu à queda da inflação cortando as taxas de juros, aparentemente relutante em agir até ter certeza de que a inflação estava de volta ao alvo (outro exemplo de como esperar por uma certeza perfeita garante que você se moverá tarde demais). Em certa medida, o Fed pode ter sido vítima de um engano estatístico: os números oficiais mostraram uma inflação mensal crescente no início de 2024, mas como escrevi na época, isso parecia mais um ruído nos dados do que algo que realmente aconteceu.

Além disso, no entanto, é difícil escapar da sensação de que o Fed, de certa forma, foi paralisado pelo PTSD (sigla em inglês para transtorno de estresse pós-traumático) da inflação. Tendo enfrentado duras críticas por se mover muito lentamente para aumentar as taxas quando a inflação começou a subir alguns anos atrás, pode ter compensado falhando em cortar as taxas quando a inflação começou a cair. Por muito tempo, nossa economia se manteve notavelmente bem, apesar das taxas de juros muito altas; agora as rachaduras estão começando a aparecer.

O que é especialmente irritante na situação atual é que podemos estar prestes a arrancar a derrota das garras da vitória. Até agora, a América basicamente alcançou o que muitos economistas consideravam impossível: um pouso suave, no qual conseguimos reduzir significativamente a inflação sem alto desemprego. Mas estamos cada vez mais em risco de experimentar muita dor desnecessária simplesmente porque o piloto esperou muito tempo para levantar o nariz do avião.

Mais uma coisa: se o Fed cortar as taxas em setembro, provavelmente enfrentará uma tempestade de críticas dos republicanos acusando-o de tentar ajudar Kamala Harris a derrotar Donald Trump na eleição presidencial. E sim, um corte de taxa provavelmente ajudaria os democratas, em grande parte porque ajudaria a reforçar o quão bem-sucedida a América tem sido em controlar a inflação.

Mas a política não deve, e espero que não, afetar a decisão do Fed. Pois o fato é que o argumento econômico para cortes significativos nas taxas é esmagador; o Fed estaria agindo politicamente se não respondesse a esse argumento econômico simplesmente porque a eleição está se aproximando.