Paris

O avanço da seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas e a maior chance de medalha reacendeu a tensão sobre a polêmica dos uniformes que as jogadoras devem usar caso subam ao pódio em Paris.

Partida entre Brasil e França durante a Copa do Mundo Feminina de 2023. - PATRICK HAMILTON/Patrick Hamilton - 29.jul.23/AFP

COM QUE ROUPA

Por contrato, todos os atletas brasileiros vencedores têm que receber as medalhas usando os uniformes feitos pela chinesa Peak. É uma exigência do contrato firmado entre a fabricante e o Comitê Olímpico do Brasil (COB): ela cederia as roupas, e em troca todos os medalhistas teriam que usá-las ao subir ao pódio.

ROUPA 2

Os atletas brasileiros até agora cumpriram a regra à risca, sem exceção: Bia Souza, Rebeca Andrade, Willian Lima, Rayssa Leal, entre outros, vestiram o uniforme da Peak ao receber suas medalhas. O histórico do futebol, no entanto, preocupa integrantes da delegação brasileira.

LINHA HISTÓRICA

Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, os jogadores do futebol masculino amarraram os casacos da Peak na cintura, e apareceram vestindo as camisas amarelas da Nike, que patrocina a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

PROTESTO

A desobediência gerou protestos veementes da Peak, e ameaça do COB de ir à Justiça contra a CBF.

ESPERANÇA

O COB considera que o futebol feminino tem um alinhamento maior com o comitê. Apesar do temor de alguma surpresa desagradável, a expectativa é de que as jogadoras cumpram o contrato.

CERTEZA

Questionada, a assessoria da seleção afirma que elas vão, sim, usar as roupas da Peak caso consigam ganhar medalha em Paris. A seleção vai à semifinal contra a Espanha nesta terça-feira (6), no estádio Vélodrome, em Marselha.

JARDIM REAL

O rapper Snoop Dogg apareceu trajado como um cavaleiro para assistir ao hipismo no Palácio de Versalhes, na França, no sábado (3), nos Jogos Olímpicos de Paris. No dia seguinte, no domingo (4), o ator Ryan Gosling e a mulher, a atriz Eva Mendes, também acompanharam as competições com cavalo no local.